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Происшествия Пытались уйти от стихии. В Перу от удара молнии погиб футболист, ранены семеро

Пытались уйти от стихии. В Перу от удара молнии погиб футболист, ранены семеро

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Защитник из Перу скончался после удара молнии во время футбольного матча. Об этом 4 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что погибшего зовут Хосе Уго де ла Круc Меcа, ему было 39 лет.

Трагический инцидент произошел во время игры между перуанскими клубами «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка» в Уанкайо. Футболисты уже покидали поле из-за начавшегося шторма, когда в них ударила молния. Защитник погиб на месте. Рядом с ним находились еще 7 игроков.

Известно, что помимо погибшего защитника серьезно пострадал вратарь одной из команд, Хуан Чока.

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