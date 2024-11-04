Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

с-з.

 763мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Канье едет в Петербург?
Кому повысят пенсии
Экскаватор федерального масштаба
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Умер Куинси Джонс, работавший с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном

Умер Куинси Джонс, работавший с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном

2 806
4 комментария

Композитор, продюсер, актер Куинси Джонс скончался в возрасте 91 года. Об этом 4 ноября сообщает AP.

Музыкальное наследие Джонса простирается от сотрудничества с Фрэнком Синатрой и Реем Чарльзом до продюсирования легендарного альбома Майкла Джексона «Триллер».

Представитель Джонса Арнольд Робинсон сообщил, что он умер в воскресенье вечером у себя дома в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении семьи.

Куинси Джонс — лауреат 27 премий «Грэмми» (79 номинаций), включая награду Grammy Legend Award, один из немногих, у кого есть все крупнейшие награды — «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони». О нем снимали документальные фильмы, при этом жизнь одного из первых чернокожих руководителей в Голливуде нельзя назвать безоблачной.

Он чуть было не стал бандитом — после того, как его мать была помещена в психиатрическую клинику. 10-летний паренек дрался на улицах и воровал с бандами Чикаго. Потом, уже в возрасте, он показывал журналистам шрам на руке — от ножа с выкидным лезвием, которым его руку прибили к забору. Но в 11 его жизнь изменилась — благодаря встрече с пианино. «Там я начал обретать покой. Мне было 11 лет. Я знал, что это для меня. Навсегда», — писал он в автобиографии.

За фортепиано последовала труба — Куинси Джонс подружился с Рэем Чарльзом, и эта дружба прошла через всю жизнь.

Он работал с джазовыми артистами — Диззи Гиллеспи, Каунтом Бейси, Дюком Эллингтоном, рэпером Снуп Доггом, эстрадными звездами, такими как Фрэнк Синатра и Тони Беннетт и звездами ритм-энд-блюза (Куин Латифа). Заказывал сэмплы песен у Тупака Шакура, Канье Уэста и других рэперов. И это не говоря о легендарном благотворительном хите, продюсером которого он стал, «We are the World» — где сошлись Майкл Джексон, Боб Дилан, Билли Джоэл, Стиви Уандер и Брюс Спрингстин.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD8
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
АдъМирал
2 часа
Фонтань быстро трет безобидные каменты, молодцы, успешно учитесь...
bluxer
1 час
Очень жаль. Великий человек. Он создал Майкла Джексона и многих других. Слушал и буду слушать его альбомы. Удивительно было узнать, что он продюсер фильма Сталинграда Озерова.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Новости компаний
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00