Умер Куинси Джонс, работавший с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном

Куинси Джонс — лауреат 27 премий «Грэмми» (79 номинаций), включая награду Grammy Legend Award, один из немногих, у кого есть все крупнейшие награды — «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони». О нем снимали документальные фильмы, при этом жизнь одного из первых чернокожих руководителей в Голливуде нельзя назвать безоблачной.

Он чуть было не стал бандитом — после того, как его мать была помещена в психиатрическую клинику. 10-летний паренек дрался на улицах и воровал с бандами Чикаго. Потом, уже в возрасте, он показывал журналистам шрам на руке — от ножа с выкидным лезвием, которым его руку прибили к забору. Но в 11 его жизнь изменилась — благодаря встрече с пианино. «Там я начал обретать покой. Мне было 11 лет. Я знал, что это для меня. Навсегда», — писал он в автобиографии.