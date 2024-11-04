Умер Куинси Джонс, работавший с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном

Композитор, продюсер, актер Куинси Джонс скончался в возрасте 91 года. Об этом 4 ноября сообщает AP.
Музыкальное наследие Джонса простирается от сотрудничества с Фрэнком Синатрой и Реем Чарльзом до продюсирования легендарного альбома Майкла Джексона «Триллер».
Представитель Джонса Арнольд Робинсон сообщил, что он умер в воскресенье вечером у себя дома в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении семьи.
Куинси Джонс — лауреат 27 премий «Грэмми» (79 номинаций), включая награду Grammy Legend Award, один из немногих, у кого есть все крупнейшие награды — «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони». О нем снимали документальные фильмы, при этом жизнь одного из первых чернокожих руководителей в Голливуде нельзя назвать безоблачной.
Он чуть было не стал бандитом — после того, как его мать была помещена в психиатрическую клинику. 10-летний паренек дрался на улицах и воровал с бандами Чикаго. Потом, уже в возрасте, он показывал журналистам шрам на руке — от ножа с выкидным лезвием, которым его руку прибили к забору. Но в 11 его жизнь изменилась — благодаря встрече с пианино. «Там я начал обретать покой. Мне было 11 лет. Я знал, что это для меня. Навсегда», — писал он в автобиографии.
За фортепиано последовала труба — Куинси Джонс подружился с Рэем Чарльзом, и эта дружба прошла через всю жизнь.
Он работал с джазовыми артистами — Диззи Гиллеспи, Каунтом Бейси, Дюком Эллингтоном, рэпером Снуп Доггом, эстрадными звездами, такими как Фрэнк Синатра и Тони Беннетт и звездами ритм-энд-блюза (Куин Латифа). Заказывал сэмплы песен у Тупака Шакура, Канье Уэста и других рэперов. И это не говоря о легендарном благотворительном хите, продюсером которого он стал, «We are the World» — где сошлись Майкл Джексон, Боб Дилан, Билли Джоэл, Стиви Уандер и Брюс Спрингстин.
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