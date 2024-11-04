Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков допустил отказ от монет

Россияне не особо используют мелкие монеты, поэтому нужно подумать о том, стоит ли их продолжать производить. С таким заявлением 4 ноября выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает РИА Новости.

«Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — цитирует агентство слова Аксакова.

Парламентарий заявил, что считает подход ЦБ правильным. Весной 2023 года регулятор заявил, что возобновляет печать пятирублевых купюр. Тогда решение объяснили тем, что печать стала выгоднее чеканки. Кроме того, современные купюры покрывают дополнительным слоем защитного лака, продлевающего срок службы.

Аксаков отметил, что по закону рубль является национальной валютой в России. Таким образом, один рубль должен остаться в обороте. «Жизнь покажет, насколько целесообразно производить то, что не пользуется интересом у людей», — добавил он. Глава комитета Госдумы подчеркнул: «Очевидно, что никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений не будет, потому что национальная валюта стабильна».

Согласно данным Центрального банка России, к 1 октября в обороте находятся 72,8 миллиарда монет. Их число выросло на 1,2 процента по сравнению с 2023 годом. В среднем у каждого человека в стране — около 500 штук монет.