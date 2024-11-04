Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

с-з.

 762мм 90%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Канье едет в Петербург?
Кому повысят пенсии
Экскаватор федерального масштаба
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков допустил отказ от монет

Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков допустил отказ от монет

1 687
23 комментария

Россияне не особо используют мелкие монеты, поэтому нужно подумать о том, стоит ли их продолжать производить. С таким заявлением 4 ноября выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает РИА Новости.

«Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — цитирует агентство слова Аксакова.

Парламентарий заявил, что считает подход ЦБ правильным. Весной 2023 года регулятор заявил, что возобновляет печать пятирублевых купюр. Тогда решение объяснили тем, что печать стала выгоднее чеканки. Кроме того, современные купюры покрывают дополнительным слоем защитного лака, продлевающего срок службы.

Аксаков отметил, что по закону рубль является национальной валютой в России. Таким образом, один рубль должен остаться в обороте. «Жизнь покажет, насколько целесообразно производить то, что не пользуется интересом у людей», — добавил он. Глава комитета Госдумы подчеркнул: «Очевидно, что никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений не будет, потому что национальная валюта стабильна».

Согласно данным Центрального банка России, к 1 октября в обороте находятся 72,8 миллиарда монет. Их число выросло на 1,2 процента по сравнению с 2023 годом. В среднем у каждого человека в стране — около 500 штук монет.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Деньги Монеты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
AndrewBarsik
59 минут
Какое счастье, что у нас есть такие умные и трудолюбивые депутаты, которые в такое нелёгкое время денно и нощно думают о том, что нас всех больше всего беспокоит.
275954159
45 минут
Стабильность нашей валюты вызывает восхищение
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Новости компаний
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00