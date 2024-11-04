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Образ жизни Попробуйте прямо завтра. 4 лайфхака, которые помогут избежать выгорания этой осенью

Попробуйте прямо завтра. 4 лайфхака, которые помогут избежать выгорания этой осенью

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На работе и так нередко случается выгорание, но осенью это происходит особенно часто. Сказываются нехватка тепла и солнца, а также перестройка наших биологических часов на зимний ритм. Однако есть несколько рабочих способов помочь мозгу меньше уставать и трудиться более сбалансированно. Ими делятся коллеги из Marie Claire.

Британский обозреватель Брюс Дейсли, ведущий подкаста Eat Sleep Work Repeat, интервьюировал многих психологов, нейробиологов и специалистов по организации рабочего места о том, как повысить свою производительность, и поделился несколькими рекомендациями. Приводим самые простые и эффективные из них.

Отключайте уведомления на смартфоне

Каждый третий сразу после пробуждения думает о работе и проверяет чаты и электронную почту. По мнению специалистов, постоянные мысли о работе могут вызвать чувство тревоги: кажется, что поток писем, звонков и уведомлений никогда не закончится.

Чтобы уменьшить стресс, полезно отключать уведомления на смартфоне в нерабочее время. Это помогает почувствовать свободу, а еще вводит мозг в режим «блуждания»: когда вы не загружаете орган исполнительными задачами, он лучше генерирует творческие идеи.

Исследования показывают: интересные мысли часто приходят во время простых дел — когда люди мечтают, готовят или принимают душ. Некоторым лучшие решения приходят во время вечерних прогулок с собакой.

Регулярно отвлекайтесь от работы

По этой же причине полезно отвлекаться от работы — нужные мысли приходят к нам в те моменты, когда мозг не занят задачами.

Попробуйте устраивать запланированный перерыв в середине рабочего дня — отправьтесь на прогулку или послушайте музыку. Известный американский сценарист Аарон Соркин заметил, что творческие озарения приходят к нему во время душа. Чтобы улучшить свою продуктивность, он установил душевую кабину прямо в кабинете, и теперь принимает душ 8 и даже 10 раз в день.

Оптимизируйте рабочие встречи

Рабочие совещания и коллективные обсуждения утомляют большинство людей. Психологи отмечают, что во время таких встреч мы стараемся контролировать себя и свою речь, а это сильно напрягает психику.

Чтобы встречи были менее утомительными, ученые рекомендуют устраивать короткие перерывы. После чашки кофе, перекуса или небольшого отдыха участникам совещания обычно легче сосредоточиться — они становятся продуктивнее.

Обсуждайте рабочие вопросы на прогулке

Исследования показывают, что во время прогулок мы становимся энергичнее, креативнее и легче проявляем эмпатию. Поэтому если есть возможность, обсудите рабочий вопрос с коллегой не в кабинете, а на прогулке возле офиса.

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