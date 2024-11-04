Вы делаете это неправильно. Как готовить картошку, чтобы извлечь из нее максимальную пользу

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Картофель — один из самых популярных продуктов на кухне, но знаете ли вы, как правильно его готовить? От того, моете ли вы корнеплод перед чисткой и в какой воде его варите, зависит не только вкус, но и польза для здоровья. Рассказываем о секретах приготовления этого гарнира.

Нужно ли мыть картофель перед чисткой

Если вы собираетесь варить картофель, жарить его или делать пюре, само собой, для начала вам придется очистить кожуру. Но стоит ли перед этим хорошенько вымыть корнеплод?

В Роспотребнадзоре уверяют: да, это нужно сделать обязательно. Корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу) стоит перед чисткой не просто мыть, а на 10–15 минут замочить в теплой воде.

Специалисты ведомства подчеркивают: если вы недостаточно хорошо вымоете продукты, в ваш организм могут попасть сальмонеллы, кишечные палочки и листерии, которые вызывают серьезные отравления, менингиты и даже энцефалиты.

Как правильно чистить картофель

Есть три основных способа очистить корнеплод.

С помощью овощечистки

Вы берете картофель в ладонь, вооружаетесь инструментом и проводите им по поверхности корнеплода, счищая кожуру. Чтобы использовать овощечистку наиболее эффективно, ее нужно правильно взять в руку: положить большой палец на одно ребро инструмента, а указательный — на второе. А еще направлять прибор от кончика картошки к себе, но не наоборот.

Держать овощечистку нужно именно так Источник: Pawel Kajak / iStock







С помощью ножа

В данном случае вы тоже берете картофель в ладонь и начинаете счищать кожуру — но ножом, а не овощечисткой. Самое важное: выбрать правильный нож. Он должен быть маленьким и легким, а его рукоять — небольшой. Прибор должен полностью помещаться в вашу ладонь. Кроме того, лезвие ножа стоит как следует заточить.

Нож должен быть небольшим и острым Источник: quintanilla / iStock







С помощью соли

Это самый быстрый способ очистить картошку — он подойдет всем, кто не любит это занятие. Всё, что вам нужно: положить вымытые клубни в пакет, насыпать крупную соль и как следует потереть корнеплоды друг о друга.

В какой воде варить картофель: в холодной или горячей

Важное правило: как только вы очистили картофелину, ее нужно сразу положить в воду. «Картошка на воздухе темнеет», — объясняет петербургский шеф-повар Илья Лазерсон.

В холодной воде вы сможете хранить очищенный корнеплод 1–2 дня, если решите не готовить всё сразу.

При этом если вы собираетесь готовить картошку сразу после чистки, лучше положить ее не в холодную, а в кипящую воду. Иначе корнеплод потеряет все полезные вещества и витамины.

Какая картошка самая полезная

Чаще всего мы едим картошку в вареном виде или в пюре. Однако самый полезный способ ее употребления — есть вареные клубни, не очищенные от кожуры.

Если хотите сохранить все полезные свойства картофеля, приготовьте его в мундире Источник: kazoka30 / iStock





