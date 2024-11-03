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Новости компаний «Татнефть» подала в суд на авиакосмическое предприятие «Ростеха». Сумма претензий — 5,6 млрд рублей.

«Татнефть» подала в суд на авиакосмическое предприятие «Ростеха». Сумма претензий — 5,6 млрд рублей.

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2 комментария

ПАО «Татнефть» имени Шашина подало иск в Арбитражный суд Татарстана на АО «Туполев» и Казанский авиационный завод имени Горбунова. Соответствующий документ появился в картотеке суда 1 ноября.

Сумма претензий «Татнефти» к авиакосмическому предприятию «Ростеха» – 5,6 миллиардов рублей. Однако суть претензий не разглашается. Отмечается, что дело отнесли к категории экономических споров по гражданским отношениям.

На сайте АО «Туполев» говорится, что предприятие является ведущим в России в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Также известно, что АО «Туполев» – головное предприятие дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» под управлением ГК «Ростех»).

По данным СПАРК, уставной капитал компании составляет 82,7 миллиардов рублей. В 2024 году «Туполев» выступил ответчиком по 37 делам на сумму 16 миллиардов рублей. Среди истцов, помимо «Татнефти», — Минобороны РФ, МУП «Водоканал», ООО «Научные приборы и системы», АО «Россельхозбанк».

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Татнефть Иск Ростех Туполев
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Комментарии
2
266138465
1 час
В этот завод с начала СВО вливают колоссальные деньги из бюджета для запуска серийного выпуска ТУ - 214. Откуда столько долгов?
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