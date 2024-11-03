«Татнефть» подала в суд на авиакосмическое предприятие «Ростеха». Сумма претензий — 5,6 млрд рублей.

ПАО «Татнефть» имени Шашина подало иск в Арбитражный суд Татарстана на АО «Туполев» и Казанский авиационный завод имени Горбунова. Соответствующий документ появился в картотеке суда 1 ноября.

Сумма претензий «Татнефти» к авиакосмическому предприятию «Ростеха» – 5,6 миллиардов рублей. Однако суть претензий не разглашается. Отмечается, что дело отнесли к категории экономических споров по гражданским отношениям.

На сайте АО «Туполев» говорится, что предприятие является ведущим в России в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Также известно, что АО «Туполев» – головное предприятие дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» под управлением ГК «Ростех»).

По данным СПАРК, уставной капитал компании составляет 82,7 миллиардов рублей. В 2024 году «Туполев» выступил ответчиком по 37 делам на сумму 16 миллиардов рублей. Среди истцов, помимо «Татнефти», — Минобороны РФ, МУП «Водоканал», ООО «Научные приборы и системы», АО «Россельхозбанк».