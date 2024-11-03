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Общество Звезда «Барби» Марго Робби впервые стала мамой

Звезда «Барби» Марго Робби впервые стала мамой

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1 комментарий

34-летняя актриса и звезда фильма «Барби» Марго Робби впервые стала мамой — по данным издания Daily Mail, у артистки и ее мужа, продюсера Тома Акерли, родился сын.

Ребенок появился на свет 17 октября, и источник из окружения Робби заверил, что «все прошло хорошо». Друзья и близкие актрисы и ее супруга держат новость о рождении малыша в тайне и сама пара также пока официально не сообщала о пополнении в семье.

Сейчас супруги ожидают прибытия своих родителей в Лос-Анджелес.

Марго Робби и Том Акерли познакомились в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита», спустя год между ними начался роман, а в 2016 году они поженились. В июле 2024 года актриса раскрыла свою беременность: фотографы засняли ее во время прогулки на лодке по озеру Комо в Италии с округлившимся животом.

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Комментарии
1
Гость
12 минут
Таки поход к гинекологу Барби удался)
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