В Петербурге почти 600 машин выйдут в ночь прибирать снег за «Мартиной»

В ночь с воскресенья на понедельник 591 единица техники и более 300 работников ручного труда выйдут на уборку дорог от выпавшего снега, нанесенного в Петербург циклоном «Мартина.

Источник: Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Разумишкина Е.Н.

Несмотря на похолодание, температура воздуха остается «плюсовой» — от 1 до 3 градусов — и основной задачей становится посыпка противогололедными материалами, для спасения пешеходов и автомобилистов от гололеда. В ночную смену на рабботу выйдут так называемые «щетки».

Источник: Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Разумишкина Е.Н.

По информации аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина, на внутриквартальных территориях Петербурга работают 323 единицы техники, 420 трактористов и порядка 2000 дворников.

Улицы и проспекты в воскресенье чистили от зимних осадков 650 единиц техники, а узкие тротуары, территории у остановок, лотковую зону подметали 850 специалистов ручного труда.

Источник: Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Разумишкина Е.Н.

Дорожные предприятия работают в плановом режиме.