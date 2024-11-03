Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

1 м/c,

с-в.

 752мм 97%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Новая станция метро
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Канье едет в Петербург?
Кому повысят пенсии
Экскаватор федерального масштаба
Рейтинги "Фонтанки"
Город В Петербурге почти 600 машин выйдут в ночь прибирать снег за «Мартиной»

В Петербурге почти 600 машин выйдут в ночь прибирать снег за «Мартиной»

2 194
9 комментариев

В ночь с воскресенья на понедельник 591 единица техники и более 300 работников ручного труда выйдут на уборку дорог от выпавшего снега, нанесенного в Петербург циклоном «Мартина.

Несмотря на похолодание, температура воздуха остается «плюсовой» — от 1 до 3 градусов — и основной задачей становится посыпка противогололедными материалами, для спасения пешеходов и автомобилистов от гололеда. В ночную смену на рабботу выйдут так называемые «щетки».

По информации аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина, на внутриквартальных территориях Петербурга работают 323 единицы техники, 420 трактористов и порядка 2000 дворников.

Улицы и проспекты в воскресенье чистили от зимних осадков 650 единиц техники, а узкие тротуары, территории у остановок, лотковую зону подметали 850 специалистов ручного труда.

Дорожные предприятия работают в плановом режиме.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Слава России!
1 час
пишите 6000 смело и 1,5 миллиарда мастеров ручного труда.
АдъМирал
52 минуты
Поляков, Енокаев, Курдяев и Ваньчков должны лично позировать на расчистке платной парковки с детскми совлчками в руках. И с плакатами - "у нас зарплата 2000р в день!"
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Новости компаний
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
Новости компаний
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00