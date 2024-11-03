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Происшествия Взорвавшийся самогонный аппарат разрушил две квартиры в Вологде. Четыре человека ранены

Взорвавшийся самогонный аппарат разрушил две квартиры в Вологде. Четыре человека ранены

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13 комментариев

В Вологде домашнее приготовление крепкого спиртного напитка привело к четырем жертвам и двум разрушенным квартирам. Как сообщает МЧС России 3 ноября, самогонный аппарат взорвался в квартире на втором этаже одного из пятиэтажных домов города.

На кадрах, опубликованных ведомством, можно увидеть, что последствия от взорвавшегося самогонного аппарата похожи на действие обрушившегося урагана или землетрясения. Как оказалось, из-за взрыва рухнула межквартирная перегородка. Однако несущие стены выдержали эту мощную силу и не пострадали.

«Травмы получили четыре человека, двое из них госпитализированы», — сообщает пресс-служба МЧС России.

К устранениям последствий привлекли 28 специалистов и девять единиц спецтехники.

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Комментарии
13
Антибункерный
1 час
Какой-то "хозяин" Вологды хочет запретить продажу спирного. Давай ещё больше жертв...
Zet
1 час
и безо всякой тайваньской нитроцеллюлозы...
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