«В любом человеке есть азарт». Вице-спикер Госдумы предложил повышать рождаемость через лотереи

Всероссийская лотерея среди новорожденных может простимулировать рождаемость в стране. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов, пишет РИА Новости в воскресенье, 3 ноября.

Чернышев предложил ежемесячно разыгрывать среди новорожденных россиян десять квартир, сто автомобилей и тысячу комплектов бытовой техники для дома. По словам депутата, участие в лотерее будет автоматическим, по спискам из ЗАГСа.

«В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране», — рассказал Чернышев.