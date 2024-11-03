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Власть Общество «В любом человеке есть азарт». Вице-спикер Госдумы предложил повышать рождаемость через лотереи

«В любом человеке есть азарт». Вице-спикер Госдумы предложил повышать рождаемость через лотереи

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Всероссийская лотерея среди новорожденных может простимулировать рождаемость в стране. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов, пишет РИА Новости в воскресенье, 3 ноября.

Чернышев предложил ежемесячно разыгрывать среди новорожденных россиян десять квартир, сто автомобилей и тысячу комплектов бытовой техники для дома. По словам депутата, участие в лотерее будет автоматическим, по спискам из ЗАГСа.

«В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране», — рассказал Чернышев.

Также вице-спикер Госдумы привел пример успешно реализованной инициативы в Ленобласти и Хабаровске.

Напомним, что в 2017 году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал лотерею среди молодых родителей. Победителям пообещали автомобили Ford Focus, а также бытовую технику для дома.

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Повышение рождаемости Лотереи Госдума Борис Чернышов Ленобласть Александр Дрозденко
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Комментарии
1
Гость
1 минута
А те, кто не выйграли, куда потом ребёнка денут? Выбросят, как использованный лотерейный билет?
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