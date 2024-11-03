«В любом человеке есть азарт». Вице-спикер Госдумы предложил повышать рождаемость через лотереи

Всероссийская лотерея среди новорожденных может простимулировать рождаемость в стране. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов, пишет РИА Новости в воскресенье, 3 ноября.
Чернышев предложил ежемесячно разыгрывать среди новорожденных россиян десять квартир, сто автомобилей и тысячу комплектов бытовой техники для дома. По словам депутата, участие в лотерее будет автоматическим, по спискам из ЗАГСа.
«В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране», — рассказал Чернышев.
Также вице-спикер Госдумы привел пример успешно реализованной инициативы в Ленобласти и Хабаровске.
Напомним, что в 2017 году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал лотерею среди молодых родителей. Победителям пообещали автомобили Ford Focus, а также бытовую технику для дома.
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