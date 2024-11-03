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Общество Политика Департамента общеевропейского сотрудничества МИДа больше нет. Вместо него — Департамент европейских проблем

Департамента общеевропейского сотрудничества МИДа больше нет. Вместо него — Департамент европейских проблем

693
2 комментария

Департамент общеевропейского сотрудничества (ДОС) Министерства иностранных дел РФ переименовали в Департамент европейских проблем (ДЕП). Это изменение отражено на структурной схеме на сайте МИДа.

Возглавил ДЕП Владислав Масленников, окончивший МГИМО МИД СССР в 1991 году и имеющий дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В системе МИДа Масленников работает с 1991 года и занимал в центральном аппарате министерства и за рубежом различные должности. С 2011 по 2019 год был замом директора ДОС, затем, с 2019 по 2024 год, послом РФ в Черногории. С 18 октября 2024 года возглавил ДОС, который и был переименован в ДЕП.

В ведении подразделения остаются вопросы международных европейских организаций — ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза и НАТО, которые в данный момент представляются проблемными для России. Из Совета Европы Россия вышла в прошлом году. Страны ЕС Москва рассматривает как недружественные, а Североатлантический альянс (НАТО) — как враждебный ей блок.

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Владислав Масленников МИД Департамент общеевропейского сотрудничества Департамент европейских проблем
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Комментарии
2
AndrewBarsik
20 минут
Главное не останавливаться, взяв верный курс. Не удивлюсь, если скоро мы прочитаем новость: "МИДа больше нет. Вместо него — министерство дискредитации России во всём мире."
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