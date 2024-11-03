Google раскрыл данные о военных объектах ВСУ на обновленных картах

Google рассекретил местоположение украинских военных объектов на своих обновленных картах. Об этом сообщил директор украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Алексей Коваленко в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 ноября.

Коваленко не уточнил, какие именно объекты военной инфраструктуры попали на снимки. По его словам, украинская сторона уже обратилась в компанию с требованием удалить данные с карт.

«Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал Коваленко.

Как сообщает РБК, на спутниковых картах Google можно заметить системы ПВО аэропорта Жуляны в Киеве. На снимках за 2021 и 2022 год на их месте располагается поле.