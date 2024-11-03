Google раскрыл данные о военных объектах ВСУ на обновленных картах

Google рассекретил местоположение украинских военных объектов на своих обновленных картах. Об этом сообщил директор украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Алексей Коваленко в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 ноября.
Коваленко не уточнил, какие именно объекты военной инфраструктуры попали на снимки. По его словам, украинская сторона уже обратилась в компанию с требованием удалить данные с карт.
«Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал Коваленко.
Спустя некоторое время директор украинского Центра противодействия дезинформации уточнил, что после публичной огласки произошедшего Google пообещал исправить проблему оперативнее.
Как сообщает РБК, на спутниковых картах Google можно заметить системы ПВО аэропорта Жуляны в Киеве. На снимках за 2021 и 2022 год на их месте располагается поле.
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