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Общество Google раскрыл данные о военных объектах ВСУ на обновленных картах

Google раскрыл данные о военных объектах ВСУ на обновленных картах

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7 комментариев

Google рассекретил местоположение украинских военных объектов на своих обновленных картах. Об этом сообщил директор украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Алексей Коваленко в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 ноября.

Коваленко не уточнил, какие именно объекты военной инфраструктуры попали на снимки. По его словам, украинская сторона уже обратилась в компанию с требованием удалить данные с карт.

«Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал Коваленко.

Спустя некоторое время директор украинского Центра противодействия дезинформации уточнил, что после публичной огласки произошедшего Google пообещал исправить проблему оперативнее.

Как сообщает РБК, на спутниковых картах Google можно заметить системы ПВО аэропорта Жуляны в Киеве. На снимках за 2021 и 2022 год на их месте располагается поле.

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Комментарии
7
Denis_5e4cccd08a04e
28 минут
Во-первых, удалять что либо из интернета - так себе работка. Бесполезная. Во-вторых, можно только догадываться , сколько оптики сейчас напрвлено на зону СВО со спутников с российской и американской стороны и сколько живых душ и искинов заняты непрерывной сверкой сегодняшних, вчерашних, позавчерашних и т.д. снимков.
theHard
26 минут
это в счёт долга?🤔
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