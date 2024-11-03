«Аландские острова — наши»: МИД Финляндии направил РФ ноту из-за надписи на заборе посольства в Москве

Министерство иностранных дел Финляндии направило ноту российскому внешнеполитическому ведомству из-за порчи забора финского посольства в Москве. Об этом 3 ноября сообщает ТАСС.
Издание, ссылаясь на заявление посла Финляндии в России Марьи Лийвала, уточняет, что поводом для направления ноты стал инцидент, произошедший в пятницу. На забор дипмиссии была нанесена надпись «Аландские острова — наши», сделанная почему-то на шведском языке.
Территорию посольства также закидали яйцами. По словам Лийвала, полиция быстро задержала пять злоумышленников. Информации о них самих и их мотивах не приводится.
В интервью агентству STT Лийвала сообщила, что заявление в полицию пока не подавалось, но и содержание ноты раскрывать не стала. Финский МИД назвал инцидент «неприятным» и уточнил, что Финляндия относится к нему серьезно.
Сейчас забор отчищают, после чего будут перекрашивать. На работе посольства ситуация не сказалась.
Аландские острова с 1809 по 1918 год были частью Российской империи, ее самым западным форпостом. Они были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Затем их особый статус получил подтверждение в 1920-х годах, когда было постановлено, что Аландские острова являются частью Финляндии.
По окончании Советско-финской войны 1939–1940 годов в Москве было подписано Соглашение Советского Союза и Финляндии об Аландских островах, которое во многом повторяло предыдущую конвенцию. В 1940 году советские власти открыли консульство в Мариехамне. Уже после Второй мировой, в 1947 году, демилитаризованный статус островов был подтвержден Парижским мирным договором, который сохраняется по сей день.
В 2023 году сообщалось, что Финляндия не отменит принцип демилитаризации Аландских островов и сохранит консульство РФ.
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