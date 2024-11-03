«Аландские острова — наши»: МИД Финляндии направил РФ ноту из-за надписи на заборе посольства в Москве

Издание, ссылаясь на заявление посла Финляндии в России Марьи Лийвала, уточняет, что поводом для направления ноты стал инцидент, произошедший в пятницу. На забор дипмиссии была нанесена надпись «Аландские острова — наши», сделанная почему-то на шведском языке.

Территорию посольства также закидали яйцами. По словам Лийвала, полиция быстро задержала пять злоумышленников. Информации о них самих и их мотивах не приводится.

В интервью агентству STT Лийвала сообщила, что заявление в полицию пока не подавалось, но и содержание ноты раскрывать не стала. Финский МИД назвал инцидент «неприятным» и уточнил, что Финляндия относится к нему серьезно.

Сейчас забор отчищают, после чего будут перекрашивать. На работе посольства ситуация не сказалась.

Аландские острова с 1809 по 1918 год были частью Российской империи, ее самым западным форпостом. Они были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Затем их особый статус получил подтверждение в 1920-х годах, когда было постановлено, что Аландские острова являются частью Финляндии.