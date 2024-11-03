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Рейтинги "Фонтанки"
Общество 10-летняя Анастасия Радзинская вошла в топ самых высокооплачиваемых блогеров. Ее доход за год — почти 3 миллиарда рублей

10-летняя Анастасия Радзинская вошла в топ самых высокооплачиваемых блогеров. Ее доход за год — почти 3 миллиарда рублей

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13 комментариев

Десятилетняя россиянка Анастасия Радзинская, родившаяся в Краснодаре и проживающая ныне во Флориде, США, заняла седьмую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров-ютьюберов от портала Dexerto.

Согласно приведенным данным, ее заработок за 2024 год составил 28 миллионов долларов (около 2,8 миллиарда рублей). У ее канала Like Nastya, ориентированного на детскую аудиторию, 121 миллион подписчиков. В своих роликах юный блогер рассказывает об аспектах жизни ребенка и дает советы другим детям. Ее каналы дублируются на английский, немецкий, арабский, бенгальский, французский, португальский, испанский, вьетнамский языки и хинди.

При рождении Насте диагностировали детский церебральный паралич; врачи предположили возможность того, что она никогда не сможет говорить. Одним из методов терапии стала работа на камеру для лучшего взаимодействия с миром.

Лидером рейтинга Dexerto стал блогер Джеймс Дональдсон (MrBeast) с годовым доходом 8,9 миллиарда рублей.

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Комментарии
13
Заливщик голосовых планок
1 час
Налоговая, наверное, локти до плеч сгрызла..
GOLDEN HORSE
2 часа
Джеймс Дональдсон в курсе что его доход обозначается в рублях?
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