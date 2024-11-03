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Происшествия На стройке в Янино погиб иностранный рабочий

На стройке в Янино погиб иностранный рабочий

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Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели 19-летнего рабочего из Узбекистана, тело которого нашли на стройке во Всеволожском районе. Об этом 3 ноября стало известно «Фонтанке».

Инцидент на стройплощадке на улице Тюльпанов в Янино произошел утром 2-го числа. По предварительным данным, был найден мертвым молодой каменщик. Он выполнял работы на шестом этаже. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Прибывшей бригаде скорой оставалось лишь констатировать смерть.

Молодой человек приехал в Россию на заработки в феврале 2024 года, работал в Ленобласти официально, с трудовым патентом.

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