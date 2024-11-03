Российские специалисты тестируют оставшиеся на орбите списанные спутники НАТО для связи на СВО

Российские специалисты ищут способы применения списанных спутников НАТО, оставшихся на земной орбите, для обеспечения связи в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 3 ноября пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

По словам собеседника издания, натовские списанные спутники, оставшиеся на орбите, уже использовались ранее радиолюбителями для обмена голосовыми сообщениями.

«Мы кодируем цифровую информацию в виде звуковых сигналов, как раньше это происходило в ходе применения модемов dial-u», — пояснил источник. Он также добавил, что «фиксируется успешное прохождение через канал связи», а «испытываемая технология — это достаточно дешевый способ получить спутниковую связь в условиях РЭБ».