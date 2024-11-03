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Технологии Российские специалисты тестируют оставшиеся на орбите списанные спутники НАТО для связи на СВО

Российские специалисты тестируют оставшиеся на орбите списанные спутники НАТО для связи на СВО

2 087
12 комментариев

Российские специалисты ищут способы применения списанных спутников НАТО, оставшихся на земной орбите, для обеспечения связи в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 3 ноября пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Уточняется, что технологии использования списанных спутников НАТО могут пригодиться в условиях работающих средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам собеседника издания, натовские списанные спутники, оставшиеся на орбите, уже использовались ранее радиолюбителями для обмена голосовыми сообщениями.

«Мы кодируем цифровую информацию в виде звуковых сигналов, как раньше это происходило в ходе применения модемов dial-u», — пояснил источник. Он также добавил, что «фиксируется успешное прохождение через канал связи», а «испытываемая технология — это достаточно дешевый способ получить спутниковую связь в условиях РЭБ».

Впрочем, этой технологии найдется применение и в других сферах — например, в агротехнологической.

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Комментарии
12
gatsby55
1 час
Очевидно, на эту гениальную идею натолкнули старушки, которые шарятся в помойках рядом с "Пятёрочками".
Отец Родной
32 минуты
Если бы ещё это было правдой, можно было бы хоть посмеяться... Да кто ж им даст то😂
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