Стали известны суммы штрафов за продажу детям зажигалок и баллончиков для их заправки

В Госдуме РФ скоро рассмотрят законопроект о штрафах за продажу зажигалок и баллончиков для их заправки детям. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 ноября.

Политик делится, что за правонарушение будет установлено серьезное наказание, чтобы отбить желание продавцов реализовывать зажигалки детям. Так, для физических лиц предусмотрен штраф в размере 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, а для юрлиц — до 600 тысяч рублей.

«Прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов», — объясняет Володин.

Председатель Госдумы добавил, что с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибло более 800 детей. По его словам, инициативу необходимо ввести для сохранения жизни и здоровья детей.

Напомним, что в середине сентября в первом чтении в Госдуме приняли законопроект, запрещающий продажу зажигалок и баллончиков для их заправки несовершеннолетним на федеральном уровне.