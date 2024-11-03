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Власть Общество Стали известны суммы штрафов за продажу детям зажигалок и баллончиков для их заправки

Стали известны суммы штрафов за продажу детям зажигалок и баллончиков для их заправки

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5 комментариев

В Госдуме РФ скоро рассмотрят законопроект о штрафах за продажу зажигалок и баллончиков для их заправки детям. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 ноября.

Политик делится, что за правонарушение будет установлено серьезное наказание, чтобы отбить желание продавцов реализовывать зажигалки детям. Так, для физических лиц предусмотрен штраф в размере 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, а для юрлиц — до 600 тысяч рублей.

«Прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов», — объясняет Володин.

Председатель Госдумы добавил, что с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибло более 800 детей. По его словам, инициативу необходимо ввести для сохранения жизни и здоровья детей.

Напомним, что в середине сентября в первом чтении в Госдуме приняли законопроект, запрещающий продажу зажигалок и баллончиков для их заправки несовершеннолетним на федеральном уровне.

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Штраф Продажа зажигалок детям Вячеслав Володин
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Комментарии
5
gatsby55
1 час
Я так полагаю, что и сейчас дети, которые дышат газом, их не покупают, а тупо воруют.
Kilrathi
22 минуты
Очередной любитель пузырьков в лужах. Проблема не продавцах зажигалок, а в отсутствии/искажении семейного и общественного воспитания.
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