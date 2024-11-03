Из петербургской квартиры пожилого коллекционера пропали две картины на 10 млн рублей. Возбуждено дело о краже

Пожилой мужчина обратился в полицию, заявив о краже двух ценных картин из его квартиры на улице Некрасова. По словам коллекционера, стоимость пропавших полотен составляет 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 3 ноября.

74-летний мужчина, в прошлом работавший оценщиком, постоянно проживает в Выборгском районе Ленобласти и редко приезжает в Петербург. О том, что картин в квартире на Некрасова больше нет, он узнал, приехав в город после своего последнего длительного отсутствия.

Как стало известно «Фонтанке», речь идет о полотнах «Крестьянская семья среди руин» стоимостью 20 000 долларов США и «Натурщик» стоимостью 80 000 долларов США.

Полиция начала расследование. Возбуждено уголовное дело о краже.