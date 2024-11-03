Вы начитанный человек или книгу ни разу не открывали? Хитрый тест по литературе

Мы искренне завидуем тем, кто, прочитав книгу, запоминает ее раз и навсегда и может спустя годы вспомнить сюжеты, отдельные фрагменты, а то и воспроизвести целые диалоги. С другой стороны, если это была единственная книга в жизни человека, то в этом нет ничего удивительного. А вы относитесь к тем, кто, закрыв книгу, тут же забывает, о чем она была, или обладаете богатой библиотекой и феноменальной памятью? Проверьте себя, ответив на 10 вопросов по литературе.
Начнем с легкого. Под каким деревом размышлял о жизни Андрей Болконский?
Береза
Липа
Дуб
Ясень
А кто написал пьесу «Вишневый сад»?
Лев Толстой
Антон Чехов
Михаил Лермонтов
Михаил Булгаков
Вспоминайте, кто написал стихотворение, которое начинается словами: «Вы помните, вы всё, конечно, помните, / как я стоял, приблизившись к стене, / взволнованно ходили вы по комнате / и что-то резкое в лицо бросали мне»?
Афанасий Фет
Николай Гумилев
Александр Пушкин
Сергей Есенин
Теперь подключаем еще и знания по истории. В «Капитанской дочке» Александра Пушкина несколько действующих лиц носят имена реальных исторических деятелей. Кто эти люди?
Емельян Пугачев и Алексей Орлов
Екатерина II и Григорий Потемкин
Елизавета Петровна и Петр III
Емельян Пугачев и Екатерина II
Наверняка вы знаете знаменитую фразу «Счастливые часов не наблюдают». Ее произнес один из персонажей пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова — кто же это был?
Софья Фамусова
Алексей Молчалин
Служанка Лиза
Александр Чацкий
Какое из этих произведений написал Александр Куприн?
«Митина любовь»
«Наталья, боярская дочь»
«Гранатовый браслет»
«Белые ночи»
А помните, какое наказание получил Родион Раскольников за убийство старухи-процентщицы?
Казнь
Монашеский постриг
Каторгу в Сибири
Он остался безнаказанным
В романе «Мастер и Маргарита» есть несколько персонажей-животных. Кота Бегемота знают все. А как звали собаку, спутницу Понтия Пилата?
Банга
Ванга
Бинго
Бонго
Какая фамилия была у чиновника Акакия Акакиевича, главного героя повести «Шинель» Николая Гоголя?
Башмачкин
Стуликов
Ляпкин
Тяпкин
И контрольный вопрос. Персонажем какого произведения стал профессор, который занимался омоложением человека?
«Доктор Живаго» Бориса Пастернака
«Собачье сердце» Михаила Булгакова
«На дне» Максима Горького
«Яма» Александра Куприна