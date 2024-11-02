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Общество В Находке открыли памятник Сталину. В КПРФ надеются, что скоро такие памятники появятся по всей стране

В Находке открыли памятник Сталину. В КПРФ надеются, что скоро такие памятники появятся по всей стране

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31 комментарий

В городе Находка Приморского края открыли памятник Сталину. Об этом 2 октября в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин.

Монумент установили около отделения партии. По словам Афонина, событие приурочено к 80-летию победы СССР во Второй мировой войне, которое будет в мае 2025 года, и должно напомнить о «выдающейся роли» Сталина.

«Считаю открытие этого памятника событием общероссийского масштаба и очередным идеологическим шагом к нашей Победе!», написал депутат-коммунист и добавил, что сейчас «мы снова защищаем мир от безумия, которое, казалось, никогда не должно было возродиться». Он также выразил надежду, что «скоро памятники великому вождю советского народа начнут устанавливать по всей стране».

Автором памятника стал скульптор из Владивостока Илья Топчий, известный также как автор памятника советскому разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге.

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Находка Памятник Сталину КПРФ Юрий афонин
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Комментарии
31
281836130
12 минут
И лагеря для "врагов народа" начнут появлятся. По моему мы идем не вту сторону.
Alex Gold
42 минуты
реабилитация фашизма.
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