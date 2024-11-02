Искусственный интеллект выяснил, какая музыка — самая интеллектуальная. Она же оказалась самой негативной

Канадская компания Prodigy Education с помощью искусственного интеллекта проанализировала тексты англоязычных песен лучших современных исполнителей (по версии Billboard) и популярных музыкантов прошлых десятилетий с целью оценить их смысловое наполнение и эмоциональную окраску. Об исследовании сообщает издание Loudwire.

Самым интеллектуальным жанром музыки оказался метал, а треками с самым богатым словарным запасом — композиции Black Sabbath, которых часто именуют пионерами направления хеви-метал. Лексическое богатство песен британской группы оценили в 52% (как и у Pink Floyd). Помимо этого, в списке самых интеллектуальных оказались американские метал-группы Slayer, Megadeth, Judas Priest, Iron Maiden, Pantera и Motorhead.

Впрочем, несмотря на смысловую наполненность песен в жанре метал, искусственный интеллект признал метал самой негативной музыкой с точки зрения эмоциональной окраски. А вот самыми позитивными жанрами оказались поп и кантри.