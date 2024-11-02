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Спорт Минус Латышонок. «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо»

Минус Латышонок. «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо»

1 733
1 комментарий

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Динамо» из Махачкалы в матче 14-го тура РПЛ. Игра на «Газпром Арене» завершилась со счетом 2:1.

Сине-бело-голубые начали лихо. На 12-й минуте отличился Нино, замкнув подачу Дугласа Сантоса с углового. А на 15-й счет удвоил Лусиано Гонду. Гости ответили одним мячом на 61-й минуте, отличился Сослан Кагермазов.

В первом тайме травму получил вратарь «Зенита» Евгений Латышонок. Он покинул поле, в ворота встал Денис Адамов. Пока неясно, насколько серьезное повреждение у голкипера и как долго будет отсутствовать основной страж ворот петербургской команды.

+7

«Зенит» все равно остается вторым, несмотря на равенство очков с лидером таблицы «Краснодаром». У обоих клубов по 33 очка. К тому же «быки» имеют матч в запасе — завтра дома они сыграют с «Оренбургом».

Следующий матч «Зенит» проведет в среду, 6 ноября, в Петербурге против «Ахмата» в рамках Кубка России.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Ну так то чего, выиграли дык выиграли. Не насмерть же играли, всего лишь три очка в копилку.
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