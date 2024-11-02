Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

с-з.

 758мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Cоль возвращается
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Растут штрафы за проезд
Что изменилось с ноября
Бензин за 60 рублей
Рейтинги "Фонтанки"
Город Коммунальщики увезли историческое окно из дома Долгополова, несмотря на протесты активистов

Коммунальщики увезли историческое окно из дома Долгополова, несмотря на протесты активистов

1 996
7 комментариев

Коммунальщики, несмотря на протесты активистов, вывезли из дома Долгополова демонтированную накануне историческую раму, которую заменили на стеклопакет. Об этом 2 ноября рассказала «Фонтанке» жительница дома Валентина.

«Я случайно в 9 утра выглянула послушать, что происходит в парадной, и вижу, что дворники в фирменной одежде таскают створки. Я побежала, в чем была, останавливать все это дело. Там была целая делегация представителей управляющей компании (ООО УК „Возрождение“. — Прим. ред.). Они представляться мне отказались. Сразу начали достаточно высокомерно со мной общаться, говорить, что я не собственник вообще, кто я, мол, такая», — рассказала жительница дома.

По ее словам, в полицию позвонили обе стороны, управляющая компания настаивала, что жительница мешает производству работ, сама Валентина напоминала о федеральном законе № 73 об охране объектов культурного наследия, согласно которому памятники необходимо беречь и сохранять, а вредить им — запрещено.

Валентина напомнила, что аварийность окна, на которое ссылается УК, должен подтверждать соответствующий акт техосмотра, которого у коммунальщиков не оказалось: они заявили, что привезут его на место. Сам документ Валентине показать отказались, сославшись на то, что она не является собственницей.

Активистка предлагала оставить створки и раму выломанного окна на хранении в парадной, однако УК забрала их с собой. Девушка добавила, что планирует поехать и проверить, в каких условиях хранится увезенное окно.

По данным градозащитного телеграм-канала «SOS СПб Снос», дом в ближайшее время может лишиться исторического окна на 4-м этаже — самого красивого и большого.

«Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации с окнами в доме Долгополова, который является памятником, а окна, в частности их расстекловка и цвет, входят в предмет охраны, а также о том, как Петербург лишается исторических оконных и дверных заполнений, получая взамен пластиковые стеклопакеты и металлические двери.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY79
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
265101847
38 минут
У кого-- то уже на даче стоит.
280303529
1 час
Примечательно, что пластиковые окна в квартирах жильцов этих домов никого не интересуют. "Градозащита", такая "градозащита"...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Новости компаний
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
Новости компаний
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13