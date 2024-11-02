Коммунальщики увезли историческое окно из дома Долгополова, несмотря на протесты активистов

Коммунальщики, несмотря на протесты активистов, вывезли из дома Долгополова демонтированную накануне историческую раму, которую заменили на стеклопакет. Об этом 2 ноября рассказала «Фонтанке» жительница дома Валентина.

«Я случайно в 9 утра выглянула послушать, что происходит в парадной, и вижу, что дворники в фирменной одежде таскают створки. Я побежала, в чем была, останавливать все это дело. Там была целая делегация представителей управляющей компании (ООО УК „Возрождение“. — Прим. ред.). Они представляться мне отказались. Сразу начали достаточно высокомерно со мной общаться, говорить, что я не собственник вообще, кто я, мол, такая», — рассказала жительница дома.

По ее словам, в полицию позвонили обе стороны, управляющая компания настаивала, что жительница мешает производству работ, сама Валентина напоминала о федеральном законе № 73 об охране объектов культурного наследия, согласно которому памятники необходимо беречь и сохранять, а вредить им — запрещено.

Валентина напомнила, что аварийность окна, на которое ссылается УК, должен подтверждать соответствующий акт техосмотра, которого у коммунальщиков не оказалось: они заявили, что привезут его на место. Сам документ Валентине показать отказались, сославшись на то, что она не является собственницей.

Активистка предлагала оставить створки и раму выломанного окна на хранении в парадной, однако УК забрала их с собой. Девушка добавила, что планирует поехать и проверить, в каких условиях хранится увезенное окно.

По данным градозащитного телеграм-канала «SOS СПб Снос», дом в ближайшее время может лишиться исторического окна на 4-м этаже — самого красивого и большого.

«Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации с окнами в доме Долгополова, который является памятником, а окна, в частности их расстекловка и цвет, входят в предмет охраны, а также о том, как Петербург лишается исторических оконных и дверных заполнений, получая взамен пластиковые стеклопакеты и металлические двери.