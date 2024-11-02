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Бизнес Все свои. Jaguar и Land Rover выкупили топ-менеджеры российского бизнеса концерна

Все свои. Jaguar и Land Rover выкупили топ-менеджеры российского бизнеса концерна

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Российский бизнес английского автомобильного концерна Jaguar — Land Rover (JLR) — ООО «Ягуар Ленд Ровер» — выкупили российские топ-менеджеры компании, следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание РБК 2 ноября.

С 31 октября владельцем ООО «Ягуар Ленд Ровер» указано ООО «ВСКД Моторс», зарегистрированное в 2022 г. Его учредители — Вячеслав Кузяков, Дмитрий Овчаров, Екатерина Шаталова, Сергей Скоробогатько. Все они имеют доли в компании по 25% и все четверо работали в российском JLR с середины 2010-х. Вячеслав Кузнецов был гендиректором, Овчаров — директором по развитию бизнеса, Шаталова — финансовым и административным директором, Скоробогатько — директором отдела послепродажного обслуживания.

Ранее владельцем российского бизнеса Jaguar значилась Jaguar Land Rover Automotive Plc. Сделка была закрыта 31 октября.

«Ягуар Ленд Ровер» был зарегистрирован в 2008 году. Юрлицо занималось импортными поставками, продажей и послепродажным обслуживанием автомобилей Land Rover и Jaguar.

После начала специальной военной операции британские производители Land Rover и Jaguar объявили о прекращении поставок в Россию своих автомобилей. По данным на 2022 год, всего было продано 6388 Land Rover и 521 «Ягуар» на всю страну, причем продажи последних обрушились на 46% и до санкций.

Рекордную для себя выручку на российском рынке — более 60 млрд рублей — компания получила в 2014 году. Тогда, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в общей сложности в России было продано около 23 тысячи автомобилей, пишет «Интерфакс».

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