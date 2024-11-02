В Польше дети на Хэллоуин получили сладости с иглами

Сладкие подарки с иглами и кусочками металла внутри получили дети на Хэллоуин в Польше. Об этом 2 ноября сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Хэллоуин для некоторых польских детей мог закончиться трагедией. В городах Гнезно и Старогард-Гданьский юные местные жители нашли в своих подарочных конфетах иголки. Один ребенок обнаружил острый предмет прямо перед тем, как собирался угоститься сладким. Похожие «находки» были замечены в подарках еще в одном городе на севере Польши. Там дети рисковали съесть конфеты с кусочками металла.

Полиция в курсе произошедшего и занимается поиском тех, кто мог наполнить сладкие подарки опасной начинкой. Правоохранители также просят родителей проверять все сладкие подарки, которые их дети получили в недавнее время.