Два нагих Аполлона с букетами катались по Уфе в кузове пикапа: всех нашли

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Молодых любителей спа оштрафовали за пенный заезд в кузове пикапа по столице Башкирии. В импровизированном бассейне они катались в неглиже и с букетами в руках. Что-то дарили прохожим. Весельчаков уже нашли и оштрафовали, сообщила Госавтоинспекция Уфы.

На видео двое мужчин в плавках, оба с букетами в руках, как два нагих Аполлона, они плещутся в кузове пикапа «Хавал Поер Кингконг», словно в бассейне. Под визги и с эффектными волнами она проехались по улицам, судя по QR-коду — ради рекламы цветочной лавки.

Автоинспекторы заметили необычную акцию в соцсетях и оперативно отреагировали: нашли и водителя, и его пассажиров. 22-летний водитель пояснил, что в кузове «вез моделей с целью подарить людям хорошее настроение и цветы».

27-летние пассажиры и шофер — были привлечены за непристегнутый ремень безопасности. Кроме того, водитель пикапа получил протокол за нарушение правил перевозки пассажиров и за скрытые регистрационные знаки.