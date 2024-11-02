Паровозик, двухэтажная карусель и каток. Смольный ищет подрядчиков для Рождественской ярмарки на Манежной площади

Смольный начал поиск подрядчиков для организации работы Рождественской ярмарки, которая в декабре 2024 года откроется на Манежной площади, Кленовой и Малой Садовой улицах, а также на Дворцовой и Московской площадях. На ярмарке запланированы елка, паровозик, домик Деда Мороза и каток. Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

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ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» объявил два десятка аукционов на подрядные работы, касающиеся Рождественской ярмарки 2024-2025 в Петербурге.

На Манежной площади будет работать двухъярусная паровая карусель. На ее монтаж, обслуживание и демонтаж город готов потратить 8,1 млн рублей. По плану монтировать оборудование должны до 22 ноября, а провести пусконаладку — до 11 декабря. После 10 января, по согласованию с заказчиком — карусель уедет на склад.

Еще 1,53 млн предлагают за то, чтобы по ярмарке курсировал паровозик, который посетители уже видели в прошлом году.

На организацию домика ремесел и домика Деда Мороза власти готовы потратить 1,25 млн рублей. Обе конструкции должны быть в виде двойного модуля из дерева, ПВХ и негорючих утеплительных материалов с обшивкой стен из стального листа.

На ярмарке будет, как и годом ранее, работать «Рождественская гостиная», смонтируют сцену. В частности, на организацию звукового и светового сопровождения этих объектов и ярмарки в целом планируется потратить 2,5 млн рублей.

Также объявлены закупки на энергоснабжение ярмарочных объектов, установку и обслуживание охранно-досмотрового оборудования, уборку территории.

Монтаж оборудования для катка запланирован до 9 декабря включительно, это дает понимание сроков старта работы катка.

На Московской площади на организацию культурно-развлекательной программы город готов потратить 13,1 млн рублей. Там запланирована интерактивная игровая зона, зона мастер-классов. Для этого разобьют два шатра.