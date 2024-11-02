Канье Уэст презентует фильм о себе за миллиард долларов. Его снимали шесть лет и только на айфон

7 ноября рэпер Канье Уэст покажет промо ролик документального фильма под названием In Whose Name? («Во имя кого?»). В него вошли кадры из жизни «самого богатого чернокожего человека в американской истории».

О подготовке к выходу фильма сообщает Variety. Известно, что режиссером проекта стал документалист Николас Баллестер, который шесть лет снимал Канье на iPhone. В начале съемок Баллестеру было 18 лет.

Сообщается, что картина расскажет о взлетах и падениях Канье, ее идеях и замыслах, а также о том, почему рэпер «рискнул всем, что у него было, ради свободы».

Сообщается, что бюджет фильма составил миллиард долларов. Из чего складывается такая сумма не раскрывается.

Сейчас лента находится на стадии постпродакшена. Права на международную дистрибуцию представляют компании Utopia и Goodfellas.