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Общество Военные следователи расследуют гибель российских военнопленных в Курской области

Военные следователи расследуют гибель российских военнопленных в Курской области

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Военные следственные органы Следственного комитета РФ будут расследовать причины гибели российских военнопленных в Курской области. Кадры с ними появились в социальных сетях, пишет пресс-служба ведомства 2 ноября.

По информации ведомства, на опубликованном снимке запечатлены российские военнослужащие в плену. Признаков жизни нет. У одного из мужчин руки связаны за спиной, что, как считают военные органы СК, может говорить, что бойцы ВС РФ погибли уже в плену, а не во время «выполнения боевого задания».

Руководителю следственного управления ГВСУ СК РФ поручено выяснить точное место, где был сделан снимок, выяснить обстоятельства произошедшего, «зафиксировать доказательства преступлений» и установить причастных к его совершению.

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