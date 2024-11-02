Военные следователи расследуют гибель российских военнопленных в Курской области

Военные следственные органы Следственного комитета РФ будут расследовать причины гибели российских военнопленных в Курской области. Кадры с ними появились в социальных сетях, пишет пресс-служба ведомства 2 ноября.

По информации ведомства, на опубликованном снимке запечатлены российские военнослужащие в плену. Признаков жизни нет. У одного из мужчин руки связаны за спиной, что, как считают военные органы СК, может говорить, что бойцы ВС РФ погибли уже в плену, а не во время «выполнения боевого задания».

Руководителю следственного управления ГВСУ СК РФ поручено выяснить точное место, где был сделан снимок, выяснить обстоятельства произошедшего, «зафиксировать доказательства преступлений» и установить причастных к его совершению.