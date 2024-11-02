Размер больничного и пособие по уходу за ребенком увеличивают в России. Рассказываем, сколько будут платить

Источник: Марина Молдавская / Коммерсантъ







В ближайшие два года максимальный лимит выплаты по больничному в России вырастет с нынешних 4 тысяч рублей до 6,8 тысяч за день. Увеличение объясняют ростом зарплат россиян. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, по словам министра труда и соцзащиты России Антона Котякова, должно достигнуть максимума до 97 тысяч рублей в месяц к 2027 году.

Рассказываем подробнее об изменении выплат и расчете начислений.

Сколько выплачивают по больничному?

Россиянин сегодня получает за один день по официальному листку нетрудоспособности до 4 тысяч рублей. Эта сумма в следующем году увеличится до 5,7 тысяч, а в 2026-м до 6,8 тысяч рублей. То есть в итоге лимит выплаты по больничному листу вырастет в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом. Такие данные приводит газета «Известия» со ссылкой на Минтруд

Как рассчитывается больничный и от чего он зависит?

Выплата для каждого работника рассчитывается индивидуально и зависит от стажа и заработка. Предельную сумму смогут получить те, кто имеет доходы более 200 тысяч рублей и стаж от 8 лет.

Сумма зависит от страхового стажа и заработка за два предыдущих года. Учитывается официальный доход на всех местах работы до вычета налога.

Если человек имеет стаж до пяти лет, то ему будут выплачивать по листку нетрудоспособности 60% среднего заработка за предыдущие два года. Если же стаж от пяти до восьми лет, то уже 80%. При стаже свыше 8 лет — 100%, но не более максимума. Его как раз и повышают в 2025-м и 2026-м.

Среднедневной заработок рассчитывается по такой формуле: сумма начисленной зарплаты за два последних года делится на 730 — фиксированное количество дней в двух годах. Полученное следует умножить на проценты от стажа.

Еще необходимо учитывать лимит по размеру учитываемого дохода. Он составляет 1,9 млн в год для 2023-го и 2,2 млн в год для2024-го. Если кто-то даже заработал свыше этих сумм, то все равно базой для расчетов будет служить именно максимальная величина. Еще есть и минимальное значение, которое не должно быть ниже МРОТ.

Так, работник получал 90 тысяч рублей ежемесячно в 2023 году и 100 тысяч рублей ежемесячно в 2024-м. Его начисленный заработок 2 280 000 рублей, а среднедневной доход около 3,1 тысячи рублей. При стаже от пяти до восьми лет ему будут выплачивать 80% от его средней зарплаты — около 2,5 тысяч рублей.

Надо помнить, что выплата по листку нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) — 13%. Значит работник, ушедший на больничный, получит около 2,1 тысячи рублей за день на руки.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет: сколько выплачивают?

Сегодня в России максимальный размер пособия на ребенка до 1,5 лет составляет более 49 тысяч рублей в месяц. Эта сумма, как передает «Интерфакс» со ссылкой на министра труда и социальный защиты РФ Антона Котякова, в ближайшие несколько также должна увеличиться. По словам главы ведомства, в 2025-м максимальная выплата составит почти 69 тысяч рублей, в 2026-м — 83 тысяч рублей в месяц, а в 2027 году — почти 97 тысяч рублей ежемесячно.

Как рассчитывается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Пособие по уходу за ребенком получает тот, кто ухаживает за ним. Родной ребенок, усыновленный или подопечный не имеет значения. Пособие начисляется по одним правилам и одному человеку, который в настоящий момент ухаживает за малышом.

По общему правилу размер пособия на одного ребенка составляет 40% среднемесячного заработка. Однако максимальная сумма составляет в 2024 году — чуть более 49 тысяч рублей в месяц. Минимальная же выплата будет 9227 рублей.

Пособие по уходу за ребенком рассчитывается по такой формуле: выплаты за два предыдущих года делим на количество дней занятости (дни больничных или декретного отпуска следует вычесть из 730), получаем средний дневной заработок. Его умножаем на среднее количество дней в месяце (30,4), а потом на 40%.

Так, работница получила 960 000 рублей за 2022 рублей и 1 080 000 рублей в 2023-м. Начисленный заработок составил 2 040 000 рублей. Среднедневной заработок выйдет около 2,8 тысячи рублей. Умножаем и получаем пособие в размере почти 34 тысяч рублей в месяц.

Столько будет получать тот, кто ухаживает за ребенком, пока малышу не исполнится полтора года. Пособие по уходу за ребенком не облагается НДФЛ.