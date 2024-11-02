Доцента СПбГЭУ наказали за демонстрацию экстремистской символики у Соловецкого камня

В Петербурге доцента кафедры финансов СПбГЭУ Лику Дьячкину привлекли к административной ответственности по трем протоколам за демонстрацию запрещенной символики. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в субботу, 2 ноября.

Дело в том, что 4, 9 и 17 октября этого года преподаватель-экономист приходила к памятнику жертвам политических репрессий на Петроградской стороне и размещала там листы с портретом и надписью «Не забудем! Не простим!». По сообщению пресс-службы судов, на портретах были подписи о том, что Леша является героем и он остался в сердцах.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей за каждый протокол», — пишет пресс-служба.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в марте этого года другая петербурженка вышла к Соловецкому камню с плакатом и была задержана за дискредитацию армии РФ и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.