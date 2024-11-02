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Общество Доцента СПбГЭУ наказали за демонстрацию экстремистской символики у Соловецкого камня

Доцента СПбГЭУ наказали за демонстрацию экстремистской символики у Соловецкого камня

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20 комментариев

В Петербурге доцента кафедры финансов СПбГЭУ Лику Дьячкину привлекли к административной ответственности по трем протоколам за демонстрацию запрещенной символики. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в субботу, 2 ноября.

Дело в том, что 4, 9 и 17 октября этого года преподаватель-экономист приходила к памятнику жертвам политических репрессий на Петроградской стороне и размещала там листы с портретом и надписью «Не забудем! Не простим!». По сообщению пресс-службы судов, на портретах были подписи о том, что Леша является героем и он остался в сердцах.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей за каждый протокол», — пишет пресс-служба. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в марте этого года другая петербурженка вышла к Соловецкому камню с плакатом и была задержана за дискредитацию армии РФ и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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Комментарии
20
Ushat Pomoev
1 час
Я другой такой страны не знаю, где так вольно, смирно и кругом. (с)
Payatss
1 час
А есть где нибудь реестр запрещенной символики с картинками? а то так вот с утра по незнанию выйдешь из дома в футболке с рисунком Чебурашки или Кота Леопольда, а в обед тебя суд икстримистом признает
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