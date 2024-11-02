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Власть Темнокожая нигерийка стала главным консерватором Великобритании

Темнокожая нигерийка стала главным консерватором Великобритании

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13 комментариев

Лидером консерваторов в Великобритании впервые стала темнокожая. Кеми Баденок, британка с нигерийскими корнями, будет выводить партию из системного кризиса — она известна резкими правыми заявлениями, пишет британская The Guardian.

Как напоминает 2 ноября CNN, Кеми Баденок возглавила консерваторов после сокрушительного поражения партии на выборах в Великобритании и сменила на этом посту Риши Сунака. Она стала шестым лидером тори за неполные десять лет.

Кеми Баденок — видный представитель правого крыла в британской политике. Она родилась 2 января 1980 года в Лондоне, однако детство частично провела в Нигерии и США. Баденок вернулась в Великобританию подростком, где начала карьеру с временной работы в McDonald's, а позже получила образование в области компьютерной инженерии и права.

До прихода в политику она работала в банковской сфере, занимая различные должности, включая позиции в инвестбанках, таких, как UBS. В 2017 году Баденок была избрана в Палату общин, представляя округ Саффрон-Уолден, и быстро зарекомендовала себя как сторонник консервативных взглядов. Она последовательно выступает против «политики идентичности», критикует культурные тренды, связанные с «правами трансгендеров» и «прогрессивной» идеологией, и считает их угрозой для традиционных британских ценностей.

Кроме того, Баденок активно защищает действия Британской империи, выступает против расовой теории и даже пыталась изменить британский закон о равенстве, чтобы определять пол как биологический, что вызвало критику со стороны групп по защите прав трансгендеров. Также она критиковала слишком высокий размер пособия по беременности и шутила, что до 10% из 500 тысяч государственных служащих Великобритании «должны сидеть в тюрьме».

В то же время сама Баденок занимала в правительстве несколько министерских должностей, включая министра равенства, министра местного самоуправления и министра по делам бизнеса.

Как сообщает SkyNews, Баденок после избрания выступила с речью, где сразу перешла к критике предыдущих администраций консерваторов.

«Чтобы нас услышали, мы должны быть честными, честно признать, что мы совершили ошибки, честно признать, что мы снизили стандарты, — сказала она. — Пришло время сказать правду, отстоять наши принципы, спланировать наше будущее, пересмотреть нашу политику и наше мышление и дать нашей партии и нашей стране новый старт, которого они заслуживают. Пора заняться делом. Пора обновляться».

На пути изменений от главного лидера консерваторов будет лейборист Кир Стармер — новый премьер-министр Великобритании. Кто он — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
13
282694747
1 час
Только белые правят миром!
Sonata
40 минут
Да ладно... У нас вот Беглов городским головой числится. И ничего, который уже год терпим...
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