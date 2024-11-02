Смольный согласовал проект застройки набережной Фонтанки у Троицкого собора

Комитет по охране памятников согласовал проект жилого дома на набережной Фонтанки 130а, литера А на участке, где раньше располагался Троицкий рынок. Это следует из информации, опубликованной на сайте КГИОП.

Комитет выдал заключение, что проект многоквартирного дома со встроенными помещениями и подземным паркингом соответствует требованиям режима охранных зон. Согласование получала компания «Балтранзит». Она же, по данным выписки из Росреестра, является собственником участка площадью более 6,3 тысяч кв. метров. Участок имеет обременение в виде ипотеки.

ООО «М-Еврострой», ранее бывшее собственником «Балтранзита», в конце октября 2024 года, по информации базы СПАРК, было реорганизовано путем присоединения к самому «Балтранзиту». Сама компания-застройщик была зарегистрирована в 2004 году. Чистый убыток компании в 2023 году составил 300 тысяч рублей. Компания в настоящее время контролируется менеджментом «Евростроя».