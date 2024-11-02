Смольный согласовал проект застройки набережной Фонтанки у Троицкого собора

Комитет по охране памятников согласовал проект жилого дома на набережной Фонтанки 130а, литера А на участке, где раньше располагался Троицкий рынок. Это следует из информации, опубликованной на сайте КГИОП.
Комитет выдал заключение, что проект многоквартирного дома со встроенными помещениями и подземным паркингом соответствует требованиям режима охранных зон. Согласование получала компания «Балтранзит». Она же, по данным выписки из Росреестра, является собственником участка площадью более 6,3 тысяч кв. метров. Участок имеет обременение в виде ипотеки.
ООО «М-Еврострой», ранее бывшее собственником «Балтранзита», в конце октября 2024 года, по информации базы СПАРК, было реорганизовано путем присоединения к самому «Балтранзиту». Сама компания-застройщик была зарегистрирована в 2004 году. Чистый убыток компании в 2023 году составил 300 тысяч рублей. Компания в настоящее время контролируется менеджментом «Евростроя».
Сообщалось, что проект связан с «Бронкой групп», однако в пресс-службе компании «Фонтанке» пояснили, что он не имеет к ним отношения.
Эскиз жилого дома еще в 2021 году разработало архитектурное бюро Евгения Подгорнова Intercolomnium.
Ранее о новом проекте элитного ЖК на набережной Фонтанки, 130 объявило ГК «Еврострой».
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