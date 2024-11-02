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Общество Неуплата алиментов дочери обернулась для петербуржца тюремным сроком

Неуплата алиментов дочери обернулась для петербуржца тюремным сроком

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7 комментариев

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, накопившего полумиллионный долг перед дочерью. Неуплата алиментов обернулась для него лишением свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города 2 ноября.

Установлено, что 33-летний мужчина официально не трудоустроен и ранее судим за неуплату алиментов. Несмотря на привлечение к административной ответственности, он продолжил игнорировать выплаты своей дочери. На момент вынесения решения суда долг составлял 500 тысяч рублей.

В результате горожанина признали виновным по статье о неоднократной неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних (ст. 157 Уголовного кодекса). Ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

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Комментарии
7
VadD
1 час
С данным вопросом надо срочно разбираться! Пример1. Подают на алименты еще при замужестве, суды выносят постановление, которое не оспаривается, потом мирятся, живут вместе года три, может восемь... потом уходят, далее пишут заявление о не выплате алиментов т.е. начинают привлекать приставов - итог пересчет для неработающих, по среднему по России (73 709 рублей это 2023 год), для работающих 5-ти дневку их задача попасть на прием, при условии работы вторник и четверг по 4часа ...с 5 ноября 2024 только по записи. 2. После развода подают на алименты, суд выносит постановление, затем стороны заключают нотариальное соглашение (которое отменяет судебное постановление и также имеет силу исполнительного документа) мужчина производит оплату... однако некоторые "женщины" подают повторно к приставам, через какое-то время документ из суда, скрыв нотариальное соглашение -итог пустая карта у мужа + время в РОСП... И причем женщинам за эту ошибку в предоставлении документов ничего не бывает...
K0nstantin
1 час
> Установлено, что 33-летний мужчина официально не трудоустроен Ну так вот и причина вероятнор - ему нечем платить просто. Логика отдельных наших законов поражает конечно: можно как гуглу штраф или сумму к уплате с множеством нулей выставлять, но если человека загнали в угол такими решениями, то будут чаще возникать такие ситуации, когда исполнить решение невозможно.
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