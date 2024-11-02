Неуплата алиментов дочери обернулась для петербуржца тюремным сроком

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, накопившего полумиллионный долг перед дочерью. Неуплата алиментов обернулась для него лишением свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города 2 ноября.

Установлено, что 33-летний мужчина официально не трудоустроен и ранее судим за неуплату алиментов. Несмотря на привлечение к административной ответственности, он продолжил игнорировать выплаты своей дочери. На момент вынесения решения суда долг составлял 500 тысяч рублей.

В результате горожанина признали виновным по статье о неоднократной неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних (ст. 157 Уголовного кодекса). Ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.