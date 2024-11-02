В Петербурге женщину, управлявшую авто с младенцем на руках, нашли и оштрафовали

Сотрудники полиции в Петербурге нашли и оштрафовали женщину, управлявшую автомобилем и державшую на руках малолетнего ребенка. Видео ранее было опубликовано в телеграм-канале «Фонтанки».

Источник: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Мать с ребенком на руках решила прокатиться по улице Симонова. При этом второй малыш сидел рядом на пассажирском сиденье без детского кресла и непристегнутый.

Женщину нашли и оштрафовали на три тысячи рублей. Ей оказалась 53-летняя жительница Петербурга, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.