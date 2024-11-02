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Происшествия Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб на рабочем месте

Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб на рабочем месте

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6 комментариев

Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб на перроне летного поля в субботу, 2 ноября. По словам дежурного инспектора Олави Мерихаара из отделения полиции Итя-Уусимаа, мужчина стал жертвой несчастного случая, пишет издание Helsingin Sanomat.

Трагедия произошла во время технического обслуживания самолета. Что именно случилось с сотрудником аэропорта — не уточняется. Известно, что в зону, где работал погибший, не мог зайти никто из посторонних. 

По данным издания Forssan Lehti, мужчина был работником компании Aviator Finland, которая занимается пассажирскими и наземными услугами. Предположительно, его придавило при перемещении самолета Finnair. 

«Серьезная производственная авария произошла, когда наш широкофюзеляжный самолет перемещали из зоны пассажирского мостика в инженерный зал для проведения обычных процедур технического обслуживания», — рассказал директор по связям с общественностью Finnair Пяйви Таллквист. 

Сейчас на месте работают полицейские. Началось расследование.

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Комментарии
6
DEMOMON
1 час
Хорошо, просто придавило, а не как того, в турбину засосало. Было видео. Там даже и фарша-то не было. Просто треш.
260850771
39 минут
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