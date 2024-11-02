Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб на рабочем месте

Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб на перроне летного поля в субботу, 2 ноября. По словам дежурного инспектора Олави Мерихаара из отделения полиции Итя-Уусимаа, мужчина стал жертвой несчастного случая, пишет издание Helsingin Sanomat.

Трагедия произошла во время технического обслуживания самолета. Что именно случилось с сотрудником аэропорта — не уточняется. Известно, что в зону, где работал погибший, не мог зайти никто из посторонних.

По данным издания Forssan Lehti, мужчина был работником компании Aviator Finland, которая занимается пассажирскими и наземными услугами. Предположительно, его придавило при перемещении самолета Finnair.

«Серьезная производственная авария произошла, когда наш широкофюзеляжный самолет перемещали из зоны пассажирского мостика в инженерный зал для проведения обычных процедур технического обслуживания», — рассказал директор по связям с общественностью Finnair Пяйви Таллквист.

Сейчас на месте работают полицейские. Началось расследование.