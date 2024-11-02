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Происшествия Сколько детей может вместить УАЗ «Патриот»? Выяснил житель Красноярского края

Сколько детей может вместить УАЗ «Патриот»? Выяснил житель Красноярского края

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В поселке Синеборск Красноярского края инспекторы ДПС остановили УАЗ «Патриот» и увидели настоящий детский сад внутри автомобиля. Отец решил провезти в машине 13 своих детей, сообщает пресс-служба УМВД по региону в своем Telegram-канале 2 ноября.

Дети от 5 до 12 лет ехали без ремней безопасности и детских кресел. Как оказалось, такой способ перевозки своих чад отец практикует не в первый раз. 

«Установлено, что он уже неоднократно привлекался к ответственности за данное правонарушение», — сообщает полиция Красноярского края. 

За нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров мужчина вновь отделался штрафом в три тысячи рублей и беседой. Также полицейские передали информацию о семье в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы родителей привлекли за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

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