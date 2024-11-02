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Город Власти Петербурга потратят почти 80 млн рублей на выставку ледовых скульптур

Власти Петербурга потратят почти 80 млн рублей на выставку ледовых скульптур

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14 комментариев

Власти Петербурга потратят почти 80 млн рублей на организацию выставки ледовых скульптур, следует из материалов на сайте госзакупок, опубликованных 31 октября.

Комитет по развитию туризма объявил два конкурса: на создание арт-объектов заложено 39,6 млн рублей, на церемонию открытия и обеспечение работы пространства — еще 40 млн рублей.

Исполнителю предстоит создать не менее 18 фигур из ледяных блоков габаритом не менее 800 на 400 на 200 мм. Все они должны быть выполнены изо льда, с элементами художественной резки.

Также требуется построить ледяное ограждение с элементами художественной резки высотой не менее 38 см, протяженностью не менее 100 м.

Для изготовления фигур нужно привлечь минимум 14 мастеров с не менее чем пятилетним опытом художественной резки по льду.

Заявки принимаются до 18 ноября. Место и даты проведения самого мероприятия не указываются.

В комитете по развитию туризма сообщили, что сам фестиваль состоится уже в следующем году. В последние годы фестиваль ледяных скульптур проходил в Кронштадте.

Выставка ледовых скульптур проходит в Петербурге ежегодно. В 2023 году власти потратили на ее создание 38,2 млн рублей, а на обеспечение работы пространства — 33,4 млн рублей.

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Комментарии
14
Слава России!
1 час
там девочке , вы вчера в ленте собираете на операцию 2,5 ляма надо, может ей и таким же?
Cashmare
52 минуты
во, нашли применение 80 лямам из предыдущей новости про чувака с экскаватором
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