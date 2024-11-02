Власти Петербурга потратят почти 80 млн рублей на выставку ледовых скульптур

Власти Петербурга потратят почти 80 млн рублей на организацию выставки ледовых скульптур, следует из материалов на сайте госзакупок, опубликованных 31 октября.
Комитет по развитию туризма объявил два конкурса: на создание арт-объектов заложено 39,6 млн рублей, на церемонию открытия и обеспечение работы пространства — еще 40 млн рублей.
Исполнителю предстоит создать не менее 18 фигур из ледяных блоков габаритом не менее 800 на 400 на 200 мм. Все они должны быть выполнены изо льда, с элементами художественной резки.
Также требуется построить ледяное ограждение с элементами художественной резки высотой не менее 38 см, протяженностью не менее 100 м.
Для изготовления фигур нужно привлечь минимум 14 мастеров с не менее чем пятилетним опытом художественной резки по льду.
Заявки принимаются до 18 ноября. Место и даты проведения самого мероприятия не указываются.
В комитете по развитию туризма сообщили, что сам фестиваль состоится уже в следующем году. В последние годы фестиваль ледяных скульптур проходил в Кронштадте.
Выставка ледовых скульптур проходит в Петербурге ежегодно. В 2023 году власти потратили на ее создание 38,2 млн рублей, а на обеспечение работы пространства — 33,4 млн рублей.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.