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Происшествия Компания «ЦКС» не достроила дома для 50 человек

Компания «ЦКС» не достроила дома для 50 человек

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6 комментариев

Жертвами компании «ЦКС», которые не получили обещанные каркасные дома, могли стать около 50 человек. Такую информацию 2 ноября опубликовало издание 47News.

Гендиректора компании «ЦКС» Анатолия Гончарова по уголовному делу об особо крупном мошенничестве поместили в СИЗО до 22 ноября. Предприниматель находится в статусе обвиняемого. Следствие насчитало, что строитель и по совместительству блогер мог присвоить себе 61 млн рублей.

Издание поясняет, что все потерпевшие брали льготную ипотеку для строительства индивидуальных жилых домов (ИЖС), на которые компания «ЦКС» должна была построить им каркасные дома в Ленобласти: во Всеволожском, Приозерском, Гатчинском и Ломоносовском районах.

Ипотеку в банках пострадавшие могли брать после заключения договора подряда на строительство дома, некоторые суммы довольно значительные: от 11 млн рублей и больше. Ставка по льготной ипотеке составляет 8%. Строительная компания получала деньги через аккредитив. Представители компании настаивали, чтобы клиенты подписывали акт приемки-передачи части дома или всего здания и пугали в случае отказа подъемом ставки по ипотеке. После получения доступа к средствам застройщик начинал реже выходить на связь.

Арбитражный суд признал, что компания должна вернуть 57 млн рублей, а Альфа-банк озвучивал намерение обратиться с банкротным иском. Сам Гончаров до его задержания вел блог и рассказывал о проблемах в компании и со строительными проектами, озаглавив серию видео словами «На грани».

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Комментарии
6
Йёхан
1 час
Интересно, кто первый из крупных застройщиков начнет соскакивать с закредитованного поезда.
111111111111118
2 часа
Али я не весел, али не красив? Аль тебе не нравится Мой аккредитив?
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