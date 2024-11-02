Двух петербуржцев задержали за граффити у Некрасовского сада. Они готовились к Хэллоуину

Под следствие рискует угодить дуэт художников, добавивший хэллоуинского колорита центру Петербурга. После их трудов изгонять призраков коммунальщикам предстоит с объекта культурного наследия.

О задержании двух друзей в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 2 ноября. На молодых людей, которые разрисовывали ограждение Некрасовского сада, в полицию пожаловались около девяти часов вечера 31 октября. Наряд патрульно-постовой службы на указанном месте художников не застал, но они успели оставить свой след на Лиговском проспекте, 2/4. Со стены смотрела парочка привидений с фонарём и тыквой.

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Кирпичная ограда входит в ансамбль Евангелической женской больницы. Главное здание больницы с домовой лютеранской церковью в псевдоготическом стиле построено в 1869–1871 годах. Комплекс зданий является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас в помещениях размещается НИИ фтизиопульмонологии.

Через два часа после звонка в полицию патрульные всё у того же здания остановили двоих, которые могли приложить руку к появлению рисунка. По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), у парочки нашли дюжину баллончиков с краской.

В отдел увезли 27-летнюю петербурженку и её 30-летнего друга и соседа, в прошлом которого статьи о краже и наркотиках. Оба получили протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.