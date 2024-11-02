Пловцы в Сингапуре поставили три мировых рекорда за два дня

Леон Маршан, Ноэ Понти и Реган Смит обновили три мировых рекорда на этапе Кубка Мира в Сингапуре. Последний зафиксирован 2 ноября в дисциплине 50 метров баттерфляем.

20-летний швейцарец Понти обновил собственный октябрьский рекорд с предыдущего этапа кубка. Теперь самый быстрый результат в баттерфляе — 50 метров за 21,50 секунды.

Накануне вновь блистал Леон Маршан: четырехкратный олимпийский чемпион проплыл 200 метров комплексом за 1 минуту 48,88 секунды. Он обновил рекорд от 2012 года, став быстрее почти на секунду.

Также рекорд поставила американка Реган Смит: пятикратная чемпионка мира побила собственный рекорд на 100 м на спине, проплыв дистанцию за 54,27 секунды.