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Спорт Пловцы в Сингапуре поставили три мировых рекорда за два дня

Пловцы в Сингапуре поставили три мировых рекорда за два дня

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1 комментарий

Леон Маршан, Ноэ Понти и Реган Смит обновили три мировых рекорда на этапе Кубка Мира в Сингапуре. Последний зафиксирован 2 ноября в дисциплине 50 метров баттерфляем.

20-летний швейцарец Понти обновил собственный октябрьский рекорд с предыдущего этапа кубка. Теперь самый быстрый результат в баттерфляе — 50 метров за 21,50 секунды.

Накануне вновь блистал Леон Маршан: четырехкратный олимпийский чемпион проплыл 200 метров комплексом за 1 минуту 48,88 секунды. Он обновил рекорд от 2012 года, став быстрее почти на секунду.

Также рекорд поставила американка Реган Смит: пятикратная чемпионка мира побила собственный рекорд на 100 м на спине, проплыв дистанцию за 54,27 секунды.

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Комментарии
1
DEMOMON
39 минут
Что, новую химию завезли? Опробывают?
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