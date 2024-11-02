В Якутии дикие северные олени уводят за собой домашних. Объявлен режим ЧС

В Якутии дикие олени уводят домашних из стад, из-за чего в Оленекском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом 2 ноября сообщила глава района Лена Иванова в своем Telegram-канале.

Зафиксировано, что дикие северные олени увели домашних из двух стад, под угрозой еще два.

Для защиты от нашествия диких северных оленей Таймырской популяции сформированы и отправлены наземным путем бригады из числа охотников и оленеводов, находящихся в отпуске.

Якутия находится в тройке лидеров среди регионов России по числу домашних северных оленей, численность которых составляет свыше 177 тысяч голов.

Дикие северные олени уводят группы самок домашних оленей в период осеннего гона в октябре-ноябре.