Nissan насмерть сбил иностранца, который шёл по дороге под Шлиссельбургом

Ночная прогулка по проезжей части в Кировском районе Ленобласти закончилась фатально для гражданина Белоруссии. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 ноября.

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По предварительным данным, 37-летний иностранец шёл по правой полосе дороги на подъезде к Шлиссельбургу в начале второго часа ночи 1 ноября. Походка пешехода заставляла усомниться в его трезвости.

Водитель Nissan Almera, который ехал в попутном направлении, не смог избежать столкновения. Иностранец умер на месте.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Известно, что за рулём Nissan сидел владелец машины — 25-летний житель Шлиссельбурга, четыре года назад получивший российский паспорт. В этом году его один раз штрафовали за превышение скорости.