Обвиняемый в коррупции экс-мэр Нового Уренгоя подал заявку на участие в СВО

Арестованный по уголовному делу о получении крупной взятки бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу. Об этом 2 ноября сообщил РИА Новости его адвокат Вячеслав Земчихин, отметивший, что не видит препятствий для удовлетворения заявки.

Адвокат уточнил, что заявление было направлено 31 октября, и отметил, что бывший мэр «искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя вместо нахождения в следственном изоляторе».

Под арест Андрея Воронова Басманный районный суд Москвы отправил 3 июля. Тогда с момента отставки Воронова с поста главы Нового Уренгоя не прошло и недели.

По версии следствия, Воронов, еще будучи заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил от представителей фирмы взятку в виде дизайнерских услуг в жилом доме, который фактически принадлежит его семье, сообщает 3 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. За услуги дизайнера он обещал компании и связанным с ней организациям покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на территории региона.