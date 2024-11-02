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Общество Обвиняемый в коррупции экс-мэр Нового Уренгоя подал заявку на участие в СВО

Обвиняемый в коррупции экс-мэр Нового Уренгоя подал заявку на участие в СВО

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23 комментария

Арестованный по уголовному делу о получении крупной взятки бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу. Об этом 2 ноября сообщил РИА Новости его адвокат Вячеслав Земчихин, отметивший, что не видит препятствий для удовлетворения заявки.

Адвокат уточнил, что заявление было направлено 31 октября, и отметил, что бывший мэр «искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя вместо нахождения в следственном изоляторе».

Под арест Андрея Воронова Басманный районный суд Москвы отправил 3 июля. Тогда с момента отставки Воронова с поста главы Нового Уренгоя не прошло и недели.

По версии следствия, Воронов, еще будучи заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил от представителей фирмы взятку в виде дизайнерских услуг в жилом доме, который фактически принадлежит его семье, сообщает 3 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. За услуги дизайнера он обещал компании и связанным с ней организациям покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на территории региона.

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Комментарии
23
Отец Родной
2 часа
Таки рекламу призыва надо развешивать совсем не на улицах, а в кабинетах мэров
Абрикосов
2 часа
они при штабах думают отсидеться... боюсь что на практике так оно и есть!!!
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