Следующая рабочая неделя будет четырёхдневной

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. 4 ноября будет выходным днем, поэтому на следующей неделе рабочими являются дни с 5 по 8 ноября. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством России.

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян и в декабре. Суббота, 28 декабря, будет рабочей. Новогодние выходные продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Он отмечается начиная с 2005 года, является днем воинской славы России.