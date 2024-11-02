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Общество Следующая рабочая неделя будет четырёхдневной

Следующая рабочая неделя будет четырёхдневной

1 980
8 комментариев

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. 4 ноября будет выходным днем, поэтому на следующей неделе рабочими являются дни с 5 по 8 ноября. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством России.

Суббота, 2 ноября, стала рабочей, поскольку выходной перенесли на 30 апреля 2025 года, чтобы удлинить майские каникулы.

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян и в декабре. Суббота, 28 декабря, будет рабочей. Новогодние выходные продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Он отмечается начиная с 2005 года, является днем воинской славы России.

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Комментарии
8
Пёс Петрович
1 час
Да вы откройте производственный календарь гаранта и консультанта - нет там никакого выходного 30 апреля 2025 года!
Пёс Петрович
1 час
И где правоустанавливающий документ про этот перенос?
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