На выборах президента США досрочно проголосовали 69 миллионов человек

На выборах президента США досрочно уже проголосовали 69 миллионов человек. Об этом 2 ноября сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды.

По данным универститета, лично проголосовали досрочно 36,5 миллиона человек, еще 32,7 миллиона голосовали по почте, пишет РИА Новости.

В штатах, которые раскрывают данные, сообщается, что в большинстве своем досрочно голосовали демократы. Около 25 процентов досрочно голосовавших не стали себя относить к той или иной партии. Также уточняется, что в большинстве досрочно голосовали люди старше 41 года и чаще это делали женщины (на 10 процентов больше мужчин).

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.