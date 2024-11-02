Спасёт протонная терапия. 11-летней девочке нужна помощь в борьбе с опухолью мозга

Источник: из семейного архива







У Зары обнаружили опухоль мозга, которая оказалась злокачественной. Врачи назначили девочке протонную терапию, которая поможет уничтожить опухолевые клетки. Но квоты в петербургском Центре имени Березина на этот год закончились. Оплатить лечение дочери родители не в состоянии.

Зара Шабабова, 11 лет.

Злокачественная опухоль головного мозга — глиома.

Спасёт протонная терапия. Не хватает 2 058 887 ₽.

«Дочка всегда была здоровой, жизнерадостной, хорошо училась. А весной у неё начала дрожать правая рука. Мы подумали, что Зара волнуется из-за контрольных в школе, но на каникулах лучше не стало, а в сентябре дочка уже не могла писать и даже удерживать в руке чашку.

Мы обратились к неврологу, но назначенные им лекарства не помогали. Всё стало понятно после МРТ: у Зары обнаружили большую опухоль в мозге. Её надо было срочно удалять, и мы поехали в Москву. После операции врачи провели гистологическое исследование клеток, и, к нашему ужасу, оказалось, что опухоль злокачественная! Были обнаружены и генетические мутации. Нам сказали, что для завершения лечения потребуется облучение и лучше провести протонную терапию.

К сожалению, в петербургском центре, куда мы обратились, закончились госквоты, оплатить лечение придётся самим, а у нас такой возможности нет. В семье трое детей, работает только муж. Надежда только на вас — пожалуйста, помогите вылечить Зару!» Рузана Броян, Краснодарский край.

Константин Бойко, заведующий отделением детской онкологии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«Учитывая гистологический диагноз, месторасположение опухоли, объём проведенного лечения, Заре по жизненным показаниям требуется курс протонного облучения одновременно с курсом химиотерапии. Протонная терапия воздействует в строго заданных границах, прицельно убивая только опухолевые клетки, она менее травматична для окружающих опухоль здоровых тканей, риск побочных эффектов минимальный. Этот метод наиболее эффективный и щадящий для ребенка».

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