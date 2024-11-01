Предвыборная «Коробка передач»: Байден жует младенцев, Камала — провальный кандидат, а Трамп соображал отстреленной мочкой уха

Кто бы не победил в президентских выборах в США, это будет одинаково плохо: и для геополитической России, и для американских граждан — к такому выводу пришли в эфирах российских телеканалов.

По сути американцы стоят на пороге гражданской войны — прямо говорится в обзоре телешоу, который 1 ноября публикует тг-канал «Фонтанка SPB Online». На Первом канале буквально принимали ставки на победу одного из кандидатов в президенты США, у Владимира Соловьева называли любопытной сложившеюся ситуацию, когда «одинаково плохи» и Камала Харрис, и Дональд Трамп. Не обошли вниманием и действующего президента Байдена — кадры с празднования Хэллоуина, где национальный лидер взаимодействует с маленькими детьми, были интерпретированы как каннибализм.