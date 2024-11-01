Количество жертв после обрушения козырька здания вокзала в Сербии выросло до 11

Количество погибших от обрушения козырька здания вокзала в сербском Нови-Саде увеличилось до 11. Об этом сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич, пишут 1 ноября РИА Новости.

Ранее было известно о 8 погибших и более 30 пострадавших от обрушения части здания. Сообщалось, что под завалами около 4 часов находилась 14-летняя девочка, ее удалось извлечь и отправить в больницу.

Как пишут РИА Новости, здание было построено в 60-х годах прошлого века, несколько лет назад там шел ремонт, но обрушившегося козырька он не коснулся. Причины произошедшего уточняются местными оперативными службами.