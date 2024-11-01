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Авто Спорт Бывший петербургский гонщик Шварцман решил уйти из «Феррари»

Бывший петербургский гонщик Шварцман решил уйти из «Феррари»

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Российский пилот Роберт Шварцман расторгнет контракт с «Феррари» после завершения сезона чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC). Об этом заявил руководитель отдела компании Антонелло Колетта, передает портал Sportscar365 1 ноября.

По его словам, Шварцман не выступит в составе третьего гонщика Ferrari в 2025 году, он намерен продолжить карьеру в IndyCar в составе команды Prema Racing.

«Он решил сделать другой выбор, но отнеситесь к нему с максимальным уважением», — заключил Колетта.

Как рассказывал отец Роберта Шварцмана в интервью «Фонтанке», Роберт родился в Петербурге и здесь же в четыре года начинал заниматься картингом. В шесть лет он с отцом переехал в Италию, где продолжил гоночную карьеру, а с 2017-го выступал в системе «Феррари». В апреле 2020 года Михаил Шварцман умер от последствий коронавируса.

В 2019-м Роберт стал чемпионом «Формулы-3». В 2021-м занял второе место в чемпионате «Формулы-2». В 2022 году, когда российским гонщикам запретили участвовать в международных гонках, оказалось, что по праву рождения в Израиле Роберт с детства имеет израильское гражданство. Таким образом, он стал выступать в гонках под флагом Израиля.

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